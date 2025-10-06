Грушко: провокации с БПЛА в ЕС используют для повышения градуса военного психоза

Провокации с беспилотниками используются в Евросоюзе, чтобы заставить парламенты проголосовать за безумные военные траты и повысить градус военного психоза. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

По его словам, подобная тактика также направлена на то, чтобы у людей не было возможности задуматься о происходящем.

«Военный психоз необходим для того, чтобы заставить народы затянуть пояса, заставить парламенты проголосовать за эти безумные военные траты, которые выходят за пределы любых представлений о разумной достаточности», — добавил Грушко.

Замминистра отметил, что российская сторона предложила прямые переговоры в Польше, поскольку для этого были налажены горячие линии и другие коммуникации, однако Польша «побежала в НАТО» и заявила о якобы российских провокациях и необходимости их отражения.

Грушко напомнил, что президент РФ Владимир Путин несколько раз говорил, что у Москвы нет планов нина кого нападать.

В ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили более 20 беспилотников. Несколько из них были сбиты, в том числе истребителями стран НАТО. Инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию беспрецедентной и обвинил Россию в провокации.

Ранее Польша заявила о готовности сбивать нарушившие границу военные самолеты.