На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД назвали провокации с БПЛА способом повышения градуса «военного психоза»

Грушко: провокации с БПЛА в ЕС используют для повышения градуса военного психоза
true
true
true
close
Пресс-служба МИД РФ

Провокации с беспилотниками используются в Евросоюзе, чтобы заставить парламенты проголосовать за безумные военные траты и повысить градус военного психоза. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

По его словам, подобная тактика также направлена на то, чтобы у людей не было возможности задуматься о происходящем.

«Военный психоз необходим для того, чтобы заставить народы затянуть пояса, заставить парламенты проголосовать за эти безумные военные траты, которые выходят за пределы любых представлений о разумной достаточности», — добавил Грушко.

Замминистра отметил, что российская сторона предложила прямые переговоры в Польше, поскольку для этого были налажены горячие линии и другие коммуникации, однако Польша «побежала в НАТО» и заявила о якобы российских провокациях и необходимости их отражения.

Грушко напомнил, что президент РФ Владимир Путин несколько раз говорил, что у Москвы нет планов нина кого нападать.

В ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили более 20 беспилотников. Несколько из них были сбиты, в том числе истребителями стран НАТО. Инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию беспрецедентной и обвинил Россию в провокации.

Ранее Польша заявила о готовности сбивать нарушившие границу военные самолеты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами