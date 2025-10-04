На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США рассказали о российском оружии, ставшем основной угрозой для техники ВСУ

BI: оптоволоконные БПЛА стали основной угрозой для техники ВСУ
true
true
true
close
Виктор Антонюк/РИА Новости

Оптоволоконные беспилотники ВС РФ представляют собой серьезную угрозу для украинской армии и техники, они превращают маршруты передвижения украинских колонн в зоны поражения. Об этом пишет издание Business Insider.

«Российские пилоты атакуют ключевые логистические пути вблизи линии фронта с помощью оптоволоконных беспилотников, невосприимчивых к средствам радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что ВСУ крайне сложно противостоять таким беспилотникам ВС РФ.

4 октября военнослужащие 352-го мотострелкового полка группировки российских войск «Север» захватили замаскированные пункты управления и позиции расчетов беспилотников Вооруженных сил Украины.

Кроме того, расчет ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа, используя ударные беспилотники «Молния-2» и FPV-дроны, уничтожил украинский танк Т-64БМ «Булат» вместе с его экипажем.

Ранее экс-командир ВСУ рассказал о приказе атаковать Кремль дронами.

