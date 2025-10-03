Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский является «личным психотерапевтом» президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявила депутат Верховной Рады Украины Безуглая в своем Telegram-канале.

«Сырский, как психотерапевт президента [Зеленского]. Ситуация контролируемая, штурмуем», — воспроизвела политик речи главкома ВСУ.

На Украине уже давнее время депутаты Рады высказываются о психическом состоянии Зеленского. В январе подозреваемый в государственной измене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил об ухудшении психического здоровья Зеленского. По словам украинского парламентария, президент Украины «живет в выдуманной реальности, которая меняется так, чтобы он ни в чем не был виноват».

По словам Дубинского, только так он может объяснить то, что Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил о якобы обмане Киева лидерами стран НАТО ложным приглашением в альянс.

Ранее депутат Рады раскрыл причину проблем с психикой у Зеленского.