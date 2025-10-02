Путин рассказал о воевавшем за Россию сыне замглавы ЦРУ

Сын заместителя директора ЦРУ Джуллиан Галлине Майкл Глосс воевал в зоне СВО на стороне России в составе элитных войск, рассказал на заседании клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин. Об этом на своем сайте сообщает пресс-служба Кремля.

«Он прошел специальную подготовку и был зачислен не просто в Вооруженные силы, а в элитное подразделение российских Вооруженных сил — воздушно-десантные войска. И он воевал на переднем крае, воевал достойно», — сказал российский лидер.

По его словам, Глосс был храбрым человеком: сам истекая кровью, он пытался помочь своему товарищу по оружию. Соединенные Штаты могут гордиться своим гражданином, заключил Путин.

В августе спецпосланник президента США Стив Уиткофф вручил Галлине российский орден Мужества, которым посмертно наградили Глосса. Награду Уиткоффу в начале августа передал Владимир Путин.

Глосс прибыл в Россию в 2023 году и заключил контракт с Минобороны, рассчитывая в будущем получить гражданство. Молодой человек поступил на службу в ВДВ и отправился на фронт. Он погиб в апреле 2024 года в Донбассе. ЦРУ считает произошедшее личным делом семьи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал украинский конфликт болью для украинцев и русских.