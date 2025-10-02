На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о воевавшем за Россию сыне замглавы ЦРУ

Путин: погибший в Донбассе сын замглавы ЦРУ воевал в элитных войсках РФ
true
true
true
close
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сын заместителя директора ЦРУ Джуллиан Галлине Майкл Глосс воевал в зоне СВО на стороне России в составе элитных войск, рассказал на заседании клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин. Об этом на своем сайте сообщает пресс-служба Кремля.

«Он прошел специальную подготовку и был зачислен не просто в Вооруженные силы, а в элитное подразделение российских Вооруженных сил — воздушно-десантные войска. И он воевал на переднем крае, воевал достойно», — сказал российский лидер.

По его словам, Глосс был храбрым человеком: сам истекая кровью, он пытался помочь своему товарищу по оружию. Соединенные Штаты могут гордиться своим гражданином, заключил Путин.

В августе спецпосланник президента США Стив Уиткофф вручил Галлине российский орден Мужества, которым посмертно наградили Глосса. Награду Уиткоффу в начале августа передал Владимир Путин.

Глосс прибыл в Россию в 2023 году и заключил контракт с Минобороны, рассчитывая в будущем получить гражданство. Молодой человек поступил на службу в ВДВ и отправился на фронт. Он погиб в апреле 2024 года в Донбассе. ЦРУ считает произошедшее личным делом семьи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал украинский конфликт болью для украинцев и русских.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами