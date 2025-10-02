На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кадыров призвал отправить под трибунал генерала Шаманова «за преступления»

Глава Чечни Кадыров призвал отправить под трибунал генерала Шаманова
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Российского генерала, депутата Госдумы Владимира Шаманова после того, как он выступил против переименования расположенных в Чечне казачьих станиц, следует отправить под трибунал. С таким заявлением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, передает телеканал «Грозный».

«Сейчас, когда в Чеченской Республике начали менять названия Шелковской и Наурской, поднял голос гнусный подлец Шаманов, которого нужно отправить под трибунал за преступления, которые он совершал», — утверждает Кадыров.

25 сентября Шаманов возмутился планами по переименованию казачьих станиц в Чечне.

«Парламент Чеченской Республики предлагает переименовать казачьи станицы, которые имеют свои исторические названия. Мало того, что вначале русскоязычное население вышвырнули оттуда — теперь и название стираете. Это история нашего государства! Вы что творите?» — говорил генерал.

В конце сентября Госдума приняла в первом чтении законопроекты, согласно которым предлагается переименовать три города Чеченской Республики. Одним из документов предлагается переименовать город Серноводское в Серноводск. Населенный пункт Наурская может сменить название на Невре, а город Шелковская — в Терек.

Ранее Кадыров решил переименовать улицу в Грозном в честь героя СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами