Зеленский потребовал от ЕС начать переговоры по членству Украины

Зеленский: Украина готова открыть первый кластер переговоров о членстве в ЕС
Efrem Lukatsky/AP

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина закончила процедуру проверки законодательства на соответствие и готова открыть первый кластер переговоров о членстве в Евросоюзе. Его слова приводит «Укринформ».

«Нам нужен реальный прогресс. Украина завершила процедуру отбора, мы готовы открыть кластер, и это должно быть сделано именно так, как и было согласовано», — сказал Зеленский.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна должна стать членом Евросоюза, и для этого предпринимаются все необходимые шаги. Политик призвал сообщество сделать так, чтобы евроинтеграция Украины не тормозилась «из-за национальной политики той или иной страны», намекая, скорее всего, на Венгрию.

В июне 2022 года Украина получила статус кандидата в члены Евросоюза. За такое решение проголосовали лидеры всех 27 стран — членов ЕС, а в декабре 2023 года приняли решили начать переговоры о ее присоединении к сообществу. Однако в Венгрии активно заявляют, что категорически против поспешного приема Украины в ЕС.

Ранее Зеленский заявил, что гарантии безопасности Украины могут действовать «уже сейчас».

