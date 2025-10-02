На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
НАТО потребовала от Греции увеличить военную помощь Украине

НАТО потребовала от Греции усилить помощь Киеву, предоставив ему самолеты Mirage
Alkis Konstantinidis/Reuters

НАТО оказывает давление на Грецию, требуя усилить военную поддержку Украины, в частности предоставив ей французские самолеты-истребители Mirage. Об этом сообщает греческая газета «Катимерини».

Отмечается, что США, Франция, а также страны восточного крыла НАТО требуют от Греции продать несколько из 24 истребителей Mirage 2000-5, которыми располагают греческие военно-воздушные силы, странам-посредникам с целью их последующей передачи Украине.

Предположительно, возможными посредниками могут выступить США, Германия, Чехия или Эстония. Греция также достаточно активно обсуждала эту возможность с Францией.

Учитывая, что Афины планируют приобрести со временем еще 6-12 истребителей Rafale, обсуждался вопрос, сможет ли возможная перепродажа Mirage 2000-5 уменьшить стоимость покупки технологически более новых самолетов, говорится в статье.

По данным издания, греческие власти отрицательно настроены к требованиям НАТО, поскольку они хотят избежать возможности использования высокотехнологичных систем против России.

Одновременно с этим США оказывают давление на Грецию в отношении участия в инициативе PURL (передача Украине купленных у США техники и вооружений), а НАТО требует от нее допустить Турцию к участию в европейской программе кредитов на оборону SAFE, продолжил автор.

Ранее в Греции назвали главу Еврокомиссии «безумной военной преступницей».

Новости Украины
