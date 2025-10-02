На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пропагандистское вещание США остановило работу

Агентство США по глобальным медиа закрыто на неопределенное время из-за шатдауна
Tada Images/Shutterstock/FOTODOM

Агентство США по глобальным медиа (USAGM), в которое входят радио «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов) и «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной), прекратило работу на неопределенный срок в связи с шатдауном. Об этом сообщает РИА Новости.

«В связи с перерывом в финансировании офисы USAGM закрыты», – передает агентство.

1 октября в Соединенных Штатах начался 22-й в истории страны и 4-й — при президенте Дональде Трампе — шатдаун. В этот раз правительство страны приостановило работу на неопределенный срок из-за разногласий республиканцев и демократов во время принятия бюджета в сенате. Как сообщается, спор касался финансирования системы здравоохранения. Трамп заявил, что его администрации «не оставили выбора». В итоге государственные учреждения не могут тратить деньги, а сотни тысяч госслужащих уходят в неоплачиваемый отпуск, при этом работники экстренных служб вынуждены трудиться бесплатно.

В прошлый раз шатдаун в США произошел в первый срок Трампа. Он стал самым длинным в истории Соединенных Штатов — продлился 35 дней. Тогда многим государственным сотрудникам в неоплаченном отпуске требовалась продовольственная помощь. А бесплатно работающие сотрудники экстренных служб массово уходили на больничные.

Ранее сообщалось об отключении статуи Свободы из-за шатдауна.

