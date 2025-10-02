В Эстонии объяснили, почему не сбили якобы залетевшие на ее территорию МиГ-31

Генерал Мерило: если бы Эстония сбила самолеты РФ, союзники бы не поняли этот шаг

Командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Андрус Мерило заявил, что удар по российским истребителям, которые якобы залетели в воздушное пространство страны, стал бы стратегической ошибкой. Его слова приводит ERR.

«И я утверждаю, что сбивание в тот раз стало бы стратегической ошибкой. Ее последствия для нас были бы значительно хуже, а мы в итоге при разрешении инцидента одержали дипломатическую победу. И, вероятно, многие наши союзники не поняли бы подобный шаг», — сказал Мерило.

Он утверждает, что России нет смысла провоцировать НАТО, и она сама это понимает, поскольку альянс «будет вынужден применить силу, и сделает это решительно». По словам военного, стороны наблюдают друг за другом и постоянно оценивают свои возможности.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 оказались в центре дипломатического конфликта между Россией и Эстонией. Эстонские власти утверждают, что самолеты нарушили воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо и находились там около 12 минут.

В регион были подняты истребители НАТО для сопровождения, а Таллин позже обратился к союзникам по статье 4 Устава альянса. Москва отвергла обвинения, заявив, что полет проходил в рамках планового маршрута из Карелии в Калининградскую область над нейтральными водами. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

