В МИД России рассказали о новом раунде переговоров с США

Рябков: новый раунд переговоров РФ и США по раздражителям пройдет до конца осени
SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Третий раунд переговоров РФ и США по раздражителям состоится до конца осени. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

27 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что текущей осенью пройдет третий раунд консультаций России и США по «раздражителям» между двумя странами. Первые два раунда состоялись 27 февраля и 10 апреля в Стамбуле.

24 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тональность в вопросе взаимоотношений Москвы и Вашингтона может меняться каждый день, однако все идет гораздо медленнее, чем хотелось бы.

По его словам, существует множество тем, которые были бы выгодны американской стороне в рамках сотрудничества с РФ. Представитель Кремля отметил, что в целом администрация США сейчас ориентирована на бизнес, поэтому она не может не понимать выгоду от торгового и экономического сотрудничества с российской стороной.

Ранее в США назвали причину проблем в отношениях с Россией.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
