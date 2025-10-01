Президент Чехии призвал граждан участвовать в парламентских выборах

Чешский президент Петр Павел призвал население страны участвовать в предстоящих выборах в нижнюю палату парламента на фоне ухудшения ситуации в сфере безопасности. Об этом сообщает информационное агентство ČTK.

По словам главы государства, ситуация с безопасностью в Европе и мире ухудшается, а еще недавно казавшиеся несомненными гарантии постепенно исчезают. Поэтому Чехия нуждается в правительстве, которое сможет обеспечить стране безопасность.

Павел отметил, что пребывание страны в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе способствует ее национальной безопасности. Будущий кабинет министров должен защищать суверенитет в сообществе демократических государств.

Глава государства категорически не согласился с мнением некоторых чешских политиков, утверждающих, что выборы приведут к изменению демократической политической системы. Павел подчеркнул, что будет уважать волеизъявление граждан и итоги выборов при реализации его президентских полномочий по назначению нового правительства.

29 сентября сообщалось, что власти Чехии расследуют деятельность около 300 фейковых аккаунтов в TikTok, которые, по их данным, пытались повлиять на результаты выборов в нижнюю палату парламента.

Ранее сообщалось, что по всей России закрылись визовые центры Чехии.