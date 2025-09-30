На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова назвала «новостями биполярки» рост числа русскоговорящих на Украине

Захарова поинтересовалась способом подсчета числа русскоговорящих на Украине
Evgenia Novozhenina/Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась способом подсчета численности русскоговорящих на Украине и назвала информацию о ее росте «новостями биполярки». Сообщение было опубликовано в ее Telegram-канале .

Незадолго до этого языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что в стране фиксируется рост числа русскоязычных граждан.

«Новости биполярки. Как они ведут подсчет, интересно? Встраивают камеры в санузлах и слушают, на каком языке люди в душе поют?» — говорится в сообщении.

Дипломат также шутливо допустила, что власти Киева, возможно, «бегают по улицам с миелофоном и читают мысли прохожих».

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что республика не намерена предоставлять русскому языку статус государственного в рамках урегулирования конфликта. По его словам, в стране есть один государственный язык — украинский.

Ранее в ЕС заявили о необходимости ввести план по нацменьшинствам на Украине.

