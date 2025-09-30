Оппозиционный блок Молдавии подал в ЦИК более 40 жалоб

Оппозиционный Патриотический блок Молдавии подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) 45 жалоб из-за нарушений во время проведения парламентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из лидеров оппозиционного блока, экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что оппозиция написала обращение ЦИК страны в связи с злоупотреблением властями административным ресурсом в ходе парламентских выборов, а также из-за нарушений на избирательных участках.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Брюссель организовал грубый финансовый шантаж избирателей и вмешался в дела Молдавии в ходе выборов.

28 сентября в Молдавии прошли выборы в парламент. По итогам голосования победу одержала правящая проевропейская партия «Действие и солидарность», набрав 50,2% голосов. Оппозиционные партии в совокупности смогли набрать 49,8% голосов. Какие выводы можно сделать по итогам голосования и как правящая партия могла фальсифицировать результаты — в материале «Газеты.Ru».

