На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Оппозиционный блок Молдавии подал в ЦИК более 40 жалоб

Оппозиционный Патриотический блок Молдавии подал в ЦИК 45 жалоб из-за нарушений
true
true
true
close
Ramil Sitdikov/Reuters

Оппозиционный Патриотический блок Молдавии подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) 45 жалоб из-за нарушений во время проведения парламентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из лидеров оппозиционного блока, экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что оппозиция написала обращение ЦИК страны в связи с злоупотреблением властями административным ресурсом в ходе парламентских выборов, а также из-за нарушений на избирательных участках.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Брюссель организовал грубый финансовый шантаж избирателей и вмешался в дела Молдавии в ходе выборов.

28 сентября в Молдавии прошли выборы в парламент. По итогам голосования победу одержала правящая проевропейская партия «Действие и солидарность», набрав 50,2% голосов. Оппозиционные партии в совокупности смогли набрать 49,8% голосов. Какие выводы можно сделать по итогам голосования и как правящая партия могла фальсифицировать результаты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал выборы в Молдове самой «грязной» кампанией в новейшей истории.

Все новости на тему:
Выборы в Молдавии — 2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами