Польские власти пообещали Дании помощь в обеспечении безопасности саммита ЕС

Туск: Польша обеспечит безопасность на неформальном саммите ЕС в Дании

Премьер-министр Польши Дональд Туск перед заседанием кабмина заявил, что Варшава поможет Копенгагену обеспечить безопасность неформального саммита ЕС и Европейского политического сообщества (ЕПС), который пройдет 1 и 2 октября. Трансляцию вел телеканал TVP Info.

По его словам, в Данию направят польский воинский контингент, в том числе специалистов по борьбе БПЛА и по современным техникам боя.

«Мы приняли решение об отправке контингента [в Данию] с согласия президента [Польши Кароля Навроцкого]», — пояснил Туск.

28 сентября министерство транспорта Дании сообщило, что в связи с проведением саммита Евросоюза с 29 сентября по 3 октября в стране будет запрещено использование гражданских беспилотников.

По словам министра транспорта Томаса Даниэльсена, благодаря запрету на использование беспилотников будет снижен риск того, что вражеские дроны спутают с легальными БПЛА и наоборот.

В министерстве добавили, что запрет не распространяется на полеты военных беспилотников, государственную авиацию с дронами, включая операции полиции и аварийных БПЛА, а также муниципальные и региональные случаи ЧС и в сфере здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в Дании владельцам инфраструктуры могут разрешить сбивать дроны.