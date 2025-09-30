Киев готов перед лицом поражения пойти во все тяжкие» прикрываясь европейцами, даже ценой разжигания «большой войны». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
В ведомстве уточнили, что цель возможной будущей провокации со стороны Киева — показать мировому сообществу, что РФ «раскручивает маховик эскалации».
«В Киеве рассчитывают побудить страны Европы к максимально жесткому, желательно военному ответу России. Перед лицом неотвратимого поражения режим Зеленского готов, прикрываясь европейцами, пуститься во все тяжкие, даже ценой разжигания «большой войны», — говорится в сообщении СВР.
25 сентября американский журналист Томас Фази написал в своем аккаунте в соцсети X, что, ухудшая отношения с Россией, государства Европы приближают новую войну против нее.
Комментируя заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о поддержке нового пакета антироссийских санкций, журналист отметил, что европейские лидеры возглавляют деиндустриализацию и самоуничтожение, при этом проводя опасную политику эскалации по отношению к России. Продолжая идти по этому пути, Европа движется к стагнации и потере собственного смысла. Фази подчеркнул, что в худшем случае европейский континент ожидает тотальная война.
Ранее в СВР заявили, что Европа готовится оккупировать Молдавию, введя туда войска.