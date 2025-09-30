На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В СВР заявили, что руководство Украины готово разжечь «большую войну»

СВР: Киев готов пойти во все тяжкие, даже разжигая «большую войну»
Reuters

Киев готов перед лицом поражения пойти во все тяжкие» прикрываясь европейцами, даже ценой разжигания «большой войны». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

В ведомстве уточнили, что цель возможной будущей провокации со стороны Киева — показать мировому сообществу, что РФ «раскручивает маховик эскалации».

«В Киеве рассчитывают побудить страны Европы к максимально жесткому, желательно военному ответу России. Перед лицом неотвратимого поражения режим Зеленского готов, прикрываясь европейцами, пуститься во все тяжкие, даже ценой разжигания «большой войны», — говорится в сообщении СВР.

25 сентября американский журналист Томас Фази написал в своем аккаунте в соцсети X, что, ухудшая отношения с Россией, государства Европы приближают новую войну против нее.

Комментируя заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о поддержке нового пакета антироссийских санкций, журналист отметил, что европейские лидеры возглавляют деиндустриализацию и самоуничтожение, при этом проводя опасную политику эскалации по отношению к России. Продолжая идти по этому пути, Европа движется к стагнации и потере собственного смысла. Фази подчеркнул, что в худшем случае европейский континент ожидает тотальная война.

Ранее в СВР заявили, что Европа готовится оккупировать Молдавию, введя туда войска.

