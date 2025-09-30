Орбан в разговоре с Трампом заявил ему о победе России на Украине

Премьер Венгрии Виктор Орбан в разговоре с президентом США Дональдом Трампом обратил внимание американского лидера на то, что Россия уже победила в конфликте на Украине. Об этом пишет портал Index.
«Запад просто не хочет оставаться в стороне от доступного им кусочка делимой страны, вот почему эта война продолжается», — подчеркнул он.
Как отмечает портал, венгерский премьер считает, что Россия уже победила в конфликте на Украине.
До этого Орбан, комментируя обвинения в якобы нарушении воздушного пространства Украины с использованием БПЛА, заявил, что это не имеет значения, поскольку республика «не суверенна».
Политик заверил, что Венгрия не намерена нападать на Украину, а Владимиру Зеленскому стоит беспокоиться о ситуации на востоке страны.
При этом, по мнению Орбана, Россия гарантирует безопасность Венгрии.
Ранее Венгрия заблокировала украинские СМИ.