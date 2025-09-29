На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Генсек СНГ выразил уверенность, что Армения не выйдет из содружества

Генсек СНГ Лебедев: опасений, что Армения свернет активность в содружестве, нет
Sergei Grits/AP

В настоящее время у Содружества Независимых Государств (СНГ) нет опасений по поводу возможного выхода Армении из состава организации, заявил генсек содружества Сергей Лебедев. Его цитирует «Sputnik Армения».

«Вице-премьер Армении Григорян выступал в видеоформате, но выступал по-деловому. Здесь у нас никаких нет сомнений относительно того, что кто-то из государств хочет свернуть свою активность в рамках содружества», — заявил Лебедев.

По его словам, Ереван поддержал большинство документов, обсуждавшихся в рамках Совета глав правительств СНГ в Минске. Они касались экономического сотрудничества стран организации и важности сохранения структуры.

В июле премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Ереван может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которая объединяет ряд государств СНГ.

По его словам, выход Армении из ОДКБ вероятнее заморозки участия в объединении. При этом премьер отметил, что имеет прозрачные и искренние отношения с президентом России Владимиром Путиным и главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Ранее консул Армении Абрам Овеян назвал условие сохранения суверенитета страны.

