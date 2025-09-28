Захарова обвинила Запад в попытке разорвать связи России и Казахстана

Западные страны пытаются разорвать связи между Россией и Казахстаном, но единое культурное поле двух стран, которое формировалось веками, помогает этого не допустить. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Наша общая история, общие ценности всегда служили фундаментом для противостояния, противодействия внешнему давлению», — сказала дипломат.

Захарова обратила внимание на то, что отношения двух стран формировались веками. Она напомнила, что Россию и Казахстан связывает общее историческое наследие, основанное на взаимной поддержке. По мнению представителя МИД, граница между странами является не стеной, а свидетельством братского добрососедства и открывает пространство для диалога, сотрудничества и культурного обмена.

26 сентября президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества. Между президентами также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

