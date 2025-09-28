На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова обвинила Запад в попытке разорвать связи России и Казахстана

Захарова заявила, что Запад пытается разорвать связи России и Казахстана
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Западные страны пытаются разорвать связи между Россией и Казахстаном, но единое культурное поле двух стран, которое формировалось веками, помогает этого не допустить. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

«Наша общая история, общие ценности всегда служили фундаментом для противостояния, противодействия внешнему давлению», — сказала дипломат.

Захарова обратила внимание на то, что отношения двух стран формировались веками. Она напомнила, что Россию и Казахстан связывает общее историческое наследие, основанное на взаимной поддержке. По мнению представителя МИД, граница между странами является не стеной, а свидетельством братского добрососедства и открывает пространство для диалога, сотрудничества и культурного обмена.

26 сентября президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. Главы государств обсудили текущее состояние и перспективы казахско-российского сотрудничества. Между президентами также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.

Ранее Зеленский и Токаев встретились впервые с 2019 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами