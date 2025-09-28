На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Молдавии явка на парламентских выборах превысила 20%

ЦИК Молдавии: к полудню явка на парламентских выборах составляет 22%
Vladislav Culiomza/Reuters

Явка на парламентских выборах в Молдавии к 12:15 по местному времени (совпадает с мск) преодолела порог в 20%. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

По опубликованным данным, к полудню явка на выборах составляет 22%. Утверждается, что свои голоса отдали более 621 тыс. человек.

До этого президент Молдавии Майя Санду обвинила РФ в попытке повлиять на выборы при помощи священников Русской православной церкви (РПЦ), а также заключенных в молдавских тюрьмах. Также она заявляла, что Россия хочет превратить Молдавию в плацдарм для вторжения в Одессу.

28 сентября в Молдавии открылись избирательные участки для голосования на выборах парламента. За право участия в парламенте будут бороться 23 конкурента, включая 15 партий, четыре блока и четырех независимых кандидатов. Всего в парламенте доступно 101 депутатское место.

Ранее в Госдуме заявили, что Молдавия готовится к нападению на Приднестровье.

Все новости на тему:
Выборы в Молдавии — 2025
