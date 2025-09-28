Сайты госорганов Молдавии подверглись кибератакам накануне парламентских выборов

Сайты государственных органов Молдавии подверглись кибератакам накануне парламентских выборов. Об этом сообщает агентство IPN со ссылкой на источники.

По данным Службы информационных технологий и киберзащиты Молдавии, главными целями кибератак стали сайты Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и Агентства государственных услуг. Отмечается, что попытки злоумышленников были успешно отражены.

До этого президент Молдавии Майя Санду обвинила РФ в попытке повлиять на выборы при помощи священников Русской православной церкви (РПЦ), а также заключенных в молдавских тюрьмах. Также она заявляла, что Россия хочет превратить Молдавию в плацдарм для вторжения в Одессу.

28 сентября в Молдавии открылись избирательные участки для голосования на выборах парламента. За право участия в парламенте будут бороться 23 конкурента, включая 15 партий, четыре блока и четырех независимых кандидатов. Всего в парламенте доступно 101 депутатское место.

Ранее в Госдуме заявили, что Молдавия готовится к нападению на Приднестровье.