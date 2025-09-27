Эрдоган назвал причину выступления Нетаньяху перед пустым залом в ООН

Эрдоган: Нетаньяху выступал при пустом зале из-за действий Израиля в Газе

Выступление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху на Генеральной ассамблее ООН прошло перед полупустым залом, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган расценил как результат действий Израиля в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости.

«В Газе уже два года на глазах всего мира происходит позорный геноцид: бомбят мирных жителей, голод в Газе безжалостно используется как оружие массового уничтожения. Нетаньяху был вынужден обращаться к пустым креслам в зале Совета безопасности ООН», – заявил Эрдоган, выступая на дипломатическом форуме Bosphorus.

Турецкий лидер подчеркнул, что ситуация требует немедленной остановки «чудовища». Он также отметил растущее число стран, признавших Палестину.

«Число стран, признавших Палестину, превысило 150. Признание Палестины, пусть и с опозданием, имеет большое значение», — отметил политик.

На заседании Генассамблеи ООН 26 сентября Нетаньяху выступал первым. Когда глава израильского правительства поднялся на трибуну, многие делегации демонстративно покинули зал.

Ранее Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером.