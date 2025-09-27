На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эрдоган назвал причину выступления Нетаньяху перед пустым залом в ООН

Эрдоган: Нетаньяху выступал при пустом зале из-за действий Израиля в Газе
true
true
true
close
Mike Segar/Reuters

Выступление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху на Генеральной ассамблее ООН прошло перед полупустым залом, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган расценил как результат действий Израиля в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости.

«В Газе уже два года на глазах всего мира происходит позорный геноцид: бомбят мирных жителей, голод в Газе безжалостно используется как оружие массового уничтожения. Нетаньяху был вынужден обращаться к пустым креслам в зале Совета безопасности ООН», – заявил Эрдоган, выступая на дипломатическом форуме Bosphorus.

Турецкий лидер подчеркнул, что ситуация требует немедленной остановки «чудовища». Он также отметил растущее число стран, признавших Палестину.

«Число стран, признавших Палестину, превысило 150. Признание Палестины, пусть и с опозданием, имеет большое значение», — отметил политик.

На заседании Генассамблеи ООН 26 сентября Нетаньяху выступал первым. Когда глава израильского правительства поднялся на трибуну, многие делегации демонстративно покинули зал.

Ранее Эрдоган сравнил Нетаньяху с Гитлером.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами