Украинские дипломаты пришли послушать выступление Лаврова в ООН

Дипломаты Украины были в зале Генассамблеи ООН на выступлении Лаврова
МИД РФ/РИА Новости

Два младших украинских дипломата присутствовали в зале Генассамблеи ООН во время выступления главы МИД России Сергея Лаврова, передает ТАСС.

Агентство уточняет, что в субботу, 27 сентября, представители Украины пропустили много выступлений. Однако они появились, когда на трибуну поднялся российский министр, и не устраивали демарши.

Во вторник, 23 сентября, в Нью-Йорке началась 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Она продлится до 29 сентября. Россию представляет глава МИД Лавров. За три дня дипломат поучаствовал в 35 встречах и мероприятиях, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио. Выступление Лаврова состоялось 27 сентября, после этого министр дал пресс-конференцию.

Ранее с Трампом в ООН произошли «три очень зловещих события».

