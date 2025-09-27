Лавров заявил о попытках разделить мир на «своих» и «чужих»

Лавров: попытки разделить мир на своих и чужих не прекращаются

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о непрекращающихся попытках разделить мир на «своих» и «чужих». Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает РИА Новости.

По словам министра, принципы устава ООН, согласованные отцами-основателями всемирной организации, до сих пор «служат ярким маяком международного сотрудничества».

«Они воплощают многовековой опыт сосуществования государств и полностью сохраняют свое значение в эпоху многополярности. Дело лишь за тем, чтобы все без исключения государства-члены соблюдали эти принципы – во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи», — сказал дипломат.

Однако, как отметил он, на практике «все выглядит» по-другому. Лавров подчеркнул, что повсеместные грубые нарушения принципа суверенного равенства стран «подрывают саму веру в справедливость, ведут к кризисам и конфликтам».

«Корень проблем – непрекращающиеся попытки разделить мир на «своих» и «чужих», на «демократии» и «автократии», на «цветущий сад» и «джунгли», на тех, кто «за столом» и кто «в меню». На избранных, которым дозволено все, и остальных, кто почему-то обязан обслуживать интересы «золотого миллиарда», — добавил глава внешнеполитического ведомства РФ.

До этого Лавров заявил, что некоторые маргинальные персонажи на Западе до сих пор пытаются уничтожить Россию.

Ранее Лавров прокомментировал намерения разобщить Русский мир.