На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил о попытках разделить мир на «своих» и «чужих»

Лавров: попытки разделить мир на своих и чужих не прекращаются
true
true
true
close
Pavel Bednyakov, Pool/AP

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о непрекращающихся попытках разделить мир на «своих» и «чужих». Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает РИА Новости.

По словам министра, принципы устава ООН, согласованные отцами-основателями всемирной организации, до сих пор «служат ярким маяком международного сотрудничества».

«Они воплощают многовековой опыт сосуществования государств и полностью сохраняют свое значение в эпоху многополярности. Дело лишь за тем, чтобы все без исключения государства-члены соблюдали эти принципы – во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи», — сказал дипломат.

Однако, как отметил он, на практике «все выглядит» по-другому. Лавров подчеркнул, что повсеместные грубые нарушения принципа суверенного равенства стран «подрывают саму веру в справедливость, ведут к кризисам и конфликтам».

«Корень проблем – непрекращающиеся попытки разделить мир на «своих» и «чужих», на «демократии» и «автократии», на «цветущий сад» и «джунгли», на тех, кто «за столом» и кто «в меню». На избранных, которым дозволено все, и остальных, кто почему-то обязан обслуживать интересы «золотого миллиарда», — добавил глава внешнеполитического ведомства РФ.

До этого Лавров заявил, что некоторые маргинальные персонажи на Западе до сих пор пытаются уничтожить Россию.

Ранее Лавров прокомментировал намерения разобщить Русский мир.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами