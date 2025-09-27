Минюст США запросил данные о прокуроре, которая вела дело против Трампа

Министерство юстиции США запросило документы, связанных с зарубежными поездками, у окружного прокурора Джорджии Фани Уиллис, которая инициировала дело против президента Дональда Трампа по обвинениям во вмешательстве в выборы 2020 года. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Следователи запрашивают документы, связанные с зарубежными поездками, которые, предположительно, Уиллис совершила в период выборов 2024 года. Отмечается, что масштаб расследования пока неясен, как и статус Уиллис в рамках следствия.

В августе 2023 года Дональду Трампу и его 18 соратникам были предъявлены обвинения в попытке повлиять на результаты президентских выборов в штате Джорджия в 2020 году. Изначально им вменялось в вину давление на должностных лиц штата с целью получения недостающих голосов для победы и попытки сформировать альтернативный список выборщиков. Однако впоследствии часть обвинений была снята.

Позднее дело Уиллис против Трампа оказалось под угрозой из-за ее дисквалификации по личным обстоятельствам. В феврале 2024 года выяснилось, что окружной прокурор прежде состояла в романтических отношениях со специальным прокурором Натаном Уэйдом, которому было поручено это дело.

Ранее суд оставил в силе обвинение против Трампа о вмешательстве в выборы 2020 года.