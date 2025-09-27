На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп может отказаться от запрета на удары Украины вглубь территории РФ

WSJ: Трамп может отказаться от запрета на удары ВСУ вглубь территории России
Matt Rourke/AP

Администрация президента США Дональда Трампа может отказаться от самозапрета на поставки Украине оружия дальнего радиуса действия. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Отмечается, что США «рассматривают как поставки Tomahawk, так и других дальнобойных ракет». В то же время не уточняется, какие системы вооружений имеются в виду. Предполагается, что это могут быть баллистические ракеты ATACMS.

О вероятности продажи Украине наступательного оружия заявил госсекретарь США Марко Рубио на заседании Совбеза ООН по Украине. По его словам, Трамп сохраняет такую возможность. При этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отмечала, что Штаты выигрывают от поставок оружия на Украину, так как американские налогоплательщики получают от этого выгоду.

Несколько дней назад Трамп резко изменил риторику по украинскому конфликту, заявив, что Киев «может вернуть территории» — однако удары американским оружием по РФ, как пишет WSJ, он так и не разрешил. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Трамп по-прежнему ограничивает применение американского оружия для ударов по России.

