На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова обвинила Стубба в фальсификации здравого смысла

Захарова: главе Финляндии Стуббу нужно внимательнее следить за политикой ЕС
true
true
true
close
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась в своем Telegram-канале к президенту Финляндии Александеру Стуббу, указав на то, что финский лидер не имеет права на «очередную фальсификацию здравого смысла».

Незадолго до этого финский политик провел параллель между Россией и Израилем. Он заявил, что Россия якобы не имеет права продолжать агрессию против Украины, как Израиль не может нарушать международное право в Палестине.

«Стубб не имеет права на очередную фальсификацию здравого смысла <...> Если Стубб хочет поделиться своими мыслями по поводу международного права, то начинать он должен с того позора, который творится в его части Евразийского континента», — говорится в сообщении.

Захарова подчеркнула, что Евросоюз (ЕС) тем временем финансирует травлю и преследование русскоязычного населения со стороны руководства Киева.

Дипломат также напомнила о взаимной солидарности руководств Израиля и Украины. Кроме того, она упрекнула Стубба, в приобретении в 2023 году Финляндией израильских систем ПРО «Праща Давида» за €317 млн.

По словам Захаровой, ситуация на Украине — результат «прямой провокации» со стороны НАТО, а нарушение международного права прослеживается в неисполнении резолюции СБ ООН по Минским договоренностям, а также в неисполнении решений ООН о создании государства Палестина.

28 августа президент Финляндии по итогам телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским призвал давить на Россию, чтобы добиться прогресса в мирном урегулировании. Стубб заверил, что Хельсинки вместе с партнерами будет добиваться справедливого мира для Украины.

Ранее финский журналист рассказал, каким был Стубб до того, как стал президентом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами