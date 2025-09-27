Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась в своем Telegram-канале к президенту Финляндии Александеру Стуббу, указав на то, что финский лидер не имеет права на «очередную фальсификацию здравого смысла».

Незадолго до этого финский политик провел параллель между Россией и Израилем. Он заявил, что Россия якобы не имеет права продолжать агрессию против Украины, как Израиль не может нарушать международное право в Палестине.

«Стубб не имеет права на очередную фальсификацию здравого смысла <...> Если Стубб хочет поделиться своими мыслями по поводу международного права, то начинать он должен с того позора, который творится в его части Евразийского континента», — говорится в сообщении.

Захарова подчеркнула, что Евросоюз (ЕС) тем временем финансирует травлю и преследование русскоязычного населения со стороны руководства Киева.

Дипломат также напомнила о взаимной солидарности руководств Израиля и Украины. Кроме того, она упрекнула Стубба, в приобретении в 2023 году Финляндией израильских систем ПРО «Праща Давида» за €317 млн.

По словам Захаровой, ситуация на Украине — результат «прямой провокации» со стороны НАТО, а нарушение международного права прослеживается в неисполнении резолюции СБ ООН по Минским договоренностям, а также в неисполнении решений ООН о создании государства Палестина.

28 августа президент Финляндии по итогам телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским призвал давить на Россию, чтобы добиться прогресса в мирном урегулировании. Стубб заверил, что Хельсинки вместе с партнерами будет добиваться справедливого мира для Украины.

Ранее финский журналист рассказал, каким был Стубб до того, как стал президентом.