Лавров начал встречу с главой МИД Сингапура

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Сингапура Вивианом Балакришнаном на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я рад, что мы поддерживаем регулярный диалог благодаря региональным и многосторонним форматам - АСЕАН, ООН», — сказал Лавров в начале переговоров.

Вечером 26 сентября глава МИД России провел переговоры с иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

До этого Лавров и генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Украины и палестино-израильский конфликт. В МИД РФ уточнили, что состоялось предметное обсуждение наиболее острых международных проблем.

80-я сессия ГА ООН стартовала 9 сентября. Неделя высокого уровня, когда приезжают главы государств и правительств, состоится с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представляет Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября.

Ранее Лавров указал на провокационный характер военной активности США против КНДР.