В Польше заявили об отсутствии оснований для помощи украинцам

Богуцкий: Польша в последний раз подписала законопроект о помощи украинцам

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что глава государства Кароль Навроцкий в последний раз подписал закон о специальной помощи для украинцев. Его слова приводит агентство РАР.

«Потому что сегодня нет никаких оснований и причин продолжать подобные действия. Президент не подпишет ни один другой законопроект по этому вопросу», — заявил Богуцкий.

По словам политика, решения, предусмотренные указанным документом, фактически означают «конец туризма из Украины за счет польских налогоплательщиков».

Также Богуцкий отметил, что Польша должна относиться к проживающим в стране гражданам Украины так же, как и ко всем остальным иностранцам. Глава канцелярии президента подчеркнул, что Варшава не позволит шантажировать себя и польских граждан.

26 сентября президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о продлении специального статуса и помощи для украинских беженцев. Помимо этого польский лидер подписал документ о прекращении выплат пособий для неработающих иностранцев.

Согласно закону, специальный статус и помощь для украинских беженцев, а также финансирование терминалов Starlink для Украины продлеваются на шесть месяцев, до марта 2026 года.

