На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Польше заявили об отсутствии оснований для помощи украинцам

Богуцкий: Польша в последний раз подписала законопроект о помощи украинцам
true
true
true
close
Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий заявил, что глава государства Кароль Навроцкий в последний раз подписал закон о специальной помощи для украинцев. Его слова приводит агентство РАР.

«Потому что сегодня нет никаких оснований и причин продолжать подобные действия. Президент не подпишет ни один другой законопроект по этому вопросу», — заявил Богуцкий.

По словам политика, решения, предусмотренные указанным документом, фактически означают «конец туризма из Украины за счет польских налогоплательщиков».

Также Богуцкий отметил, что Польша должна относиться к проживающим в стране гражданам Украины так же, как и ко всем остальным иностранцам. Глава канцелярии президента подчеркнул, что Варшава не позволит шантажировать себя и польских граждан.

26 сентября президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о продлении специального статуса и помощи для украинских беженцев. Помимо этого польский лидер подписал документ о прекращении выплат пособий для неработающих иностранцев.

Согласно закону, специальный статус и помощь для украинских беженцев, а также финансирование терминалов Starlink для Украины продлеваются на шесть месяцев, до марта 2026 года.

Ранее в Еврокомиссии заявили об обязанности обеспечивать беженцев с Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами