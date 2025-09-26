Лавров указал на провокационный характер военной активности США против КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Южной Кореи Чо Хёном на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН указал на провокационный характер направленной против КНДР военной активности США. Об этом говорится в заявлении российского дипломатического ведомства.

«В контексте ситуации на Корейском полуострове с российской стороны было указано на провокационный характер направленной против КНДР военной активности США и их азиатских союзников, их линии на усиление санкционно-силового давления на Пхеньян», — говорится в сообщении.

Также, уточнили в ведомстве, в ходе встречи была акцентирована безальтернативность возвращения к взаимоуважительному диалогу на основе сложившихся на полуострове реалий в интересах построения в Северо-Восточной Азии надежного механизма обеспечения долгосрочного мира и стабильности.

5 сентября газета The New York Times сообщила, что администрация президента Дональда Трампа одобрила разведывательную спецоперацию в Северной Корее в 2019 году, не уведомив о ее проведении конгресс. Издание утверждало, что США хотели установить оборудование, чтобы перехватывать диалоги лидера КНДР Ким Чен Ына в период переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном на тему ядерного оружия.

Чтобы выполнить эту задачу, в Северную Корею послали группу спецназа, однако при высадке на побережье страны военных заметили люди на проплывавшей мимо лодке. Солдаты начали стрелять по свидетелям, которые, вероятно, были рыбаками, так как у них не было ни оружия, ни военной формы.

Позже Трамп заявил, что не располагает сведениями о данной операции.

Ранее Лавров обвинил НАТО и ЕС в объявлении войны России руками Украины.