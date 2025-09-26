На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров указал на провокационный характер военной активности США против КНДР

Лавров заявил о провокационном характере военной активности США против КНДР
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Южной Кореи Чо Хёном на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН указал на провокационный характер направленной против КНДР военной активности США. Об этом говорится в заявлении российского дипломатического ведомства.

«В контексте ситуации на Корейском полуострове с российской стороны было указано на провокационный характер направленной против КНДР военной активности США и их азиатских союзников, их линии на усиление санкционно-силового давления на Пхеньян», — говорится в сообщении.

Также, уточнили в ведомстве, в ходе встречи была акцентирована безальтернативность возвращения к взаимоуважительному диалогу на основе сложившихся на полуострове реалий в интересах построения в Северо-Восточной Азии надежного механизма обеспечения долгосрочного мира и стабильности.

5 сентября газета The New York Times сообщила, что администрация президента Дональда Трампа одобрила разведывательную спецоперацию в Северной Корее в 2019 году, не уведомив о ее проведении конгресс. Издание утверждало, что США хотели установить оборудование, чтобы перехватывать диалоги лидера КНДР Ким Чен Ына в период переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном на тему ядерного оружия.

Чтобы выполнить эту задачу, в Северную Корею послали группу спецназа, однако при высадке на побережье страны военных заметили люди на проплывавшей мимо лодке. Солдаты начали стрелять по свидетелям, которые, вероятно, были рыбаками, так как у них не было ни оружия, ни военной формы.

Позже Трамп заявил, что не располагает сведениями о данной операции.

Ранее Лавров обвинил НАТО и ЕС в объявлении войны России руками Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами