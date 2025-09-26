Путин и Лукашенко продолжили разговор после рабочего завтрака

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко ушли в рабочий кабинет российского лидера после рабочего завтрака. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

«Пообщавшись 3 часа и 40 минут… Лукашенко и Путин ушли в рабочий кабинет президента России. Сейчас разговор идет там», — говорится в публикации.

Незадолго до этого стало известно меню рабочего завтрака глав государств. В него вошли белковый омлет с форелью и спаржей, ролл с пастрами из говядины, а также зеленая гречка с авокадо и яйцом. Кроме того, лидерам двух стран предложили на выбор еще несколько блюд: пшенную кашу с тыквой и голубикой, киноа на топленом молоке с персиком и творожную запеканку с изюмом и клубникой.

Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле днем 26 сентября. Главы государств планировали обсудить вопросы развития белорусско-российских отношений, обстановку в регионе и международную повестку. Кроме того, президенты затронут тему строительства второй белорусской атомной электростанции.

Лукашенко отметил, что между Москвой и Минском накопилась куча вопросов. По его словам, несмотря на разговоры о частых встречах двух лидеров, «они давно уже не встречались».

Ранее Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от американцев.