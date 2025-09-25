На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко прибыл на место проведения Глобального атомного форума

Лукашенко приехал на ВДНХ, где проходит Глобальный атомный форум
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на ВДНХ в Москве, где пройдет пленарная сессия Глобального атомного форума. Об этом сообщает РИА Новости.

Белорусский лидер приехал на мероприятие в сопровождении посла республики в Москве Александра Рогожника, а также представителей дипмиссии и сотрудников безопасности. Сперва он посетил павильон Белоруссии, после чего направился в сторону места проведения пленарного заседания.

С 25 по 28 сентября проходит международный форум World Atomic Week («Мировая атомная неделя»). В этом году мероприятие, посвященное атомной и смежным с ней отраслям, приурочено к 80-летию российской атомной отрасли.

В Глобальном атомном форуме, проходящем в рамках «Мировой атомной недели», примут участие президент России Владимир Путин, премьер-министры Армении и Эфиопии Никол Пашинян и Абий Ахмед, исполняющий обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайн. Также на мероприятии будет присутствовать генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и представители ряда государств.

Путин уже прибыл на Глобальный атомный форум. На его полях российский лидер пообщался с главами иностранных делегаций, среди которых был Гросси.

Ранее Гросси сообщил о планах обсудить с Путиным ситуацию с ядерными объектами на Украине.

