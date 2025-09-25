На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Журналист рассказал, как Украина пыталась скрыть конфуз Зеленского в США

Боуз: на Украине хотели скрыть полупустой зал на выступлении Зеленского в США
true
true
true
close
Caitlin Ochs/Reuters

Украинские СМИ использовали ИИ, чтобы скрыть полупустой зал во время выступления лидера Владимира Зеленского на Генассамблее (ГА) ООН. Об этом в соцсети X заявил журналист Чей Боуз.

«Украинское государственное телевидение «заполнило» полупустой зал ООН во время выступления своего наркодиктатора в Нью-Йорке», — подчеркнул он.

По словам Боуза, они использовали ИИ, «чтобы зал выглядел полным».

24 сентября Зеленский произносил речь на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН при полупустом зале.

На кадрах было видно, что украинский лидер не собрал полный зал: много мест, включая первые ряды, в ходе его выступления были пустыми.

80-я сессия ГА ООН стартовала 9 сентября. Неделя высокого уровня, когда приезжают главы государств и правительств, состоится с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представляет глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября.

Ранее первая леди США встретилась с женой Зеленского.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами