Боуз: на Украине хотели скрыть полупустой зал на выступлении Зеленского в США

Украинские СМИ использовали ИИ, чтобы скрыть полупустой зал во время выступления лидера Владимира Зеленского на Генассамблее (ГА) ООН. Об этом в соцсети X заявил журналист Чей Боуз.

«Украинское государственное телевидение «заполнило» полупустой зал ООН во время выступления своего наркодиктатора в Нью-Йорке», — подчеркнул он.

По словам Боуза, они использовали ИИ, «чтобы зал выглядел полным».

24 сентября Зеленский произносил речь на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН при полупустом зале.

На кадрах было видно, что украинский лидер не собрал полный зал: много мест, включая первые ряды, в ходе его выступления были пустыми.

80-я сессия ГА ООН стартовала 9 сентября. Неделя высокого уровня, когда приезжают главы государств и правительств, состоится с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. РФ представляет глава МИД Сергей Лавров. Его выступление ожидается 27 сентября.

