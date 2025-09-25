Постпред при ОБСЕ заявил об отсутствии инициативы Киева по созданию рабочих групп

Буякевич: РФ не получает ответа от Киева на инициативу РФ по рабочим группам

Более месяца Москва ожидает ответа от Киева на предложенную идею о формировании рабочих групп по обсуждению ключевых вопросов. Об этом сообщил заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич, пишет РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Россия является сторонником возобновления прямых переговоров с Украиной, основы которых были заложены в Стамбуле. Он напомнил о заявлении президента РФ Владимира Путина о необходимости тщательной проработки деталей перед возможной встречей на высшем уровне.

«Именно поэтому мы предложили поднять уровень делегаций для детального обсуждения конкретных вопросов – гуманитарных, военных и политических. Однако, наша инициатива о создании рабочих групп, направленная Киеву, остается без ответа уже больше месяца», — заявил Буякевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

Вместо этого, по его словам, наблюдаются лишь декларативные заявления, подменяющие реальную работу ее имитацией.

20 августа глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал готовность России к обсуждению политических аспектов урегулирования с Украиной в любом формате. При этом, Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение о создании трех рабочих групп для детального рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов. Это предложение было выдвинуто российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле.

