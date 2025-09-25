Третий президент был задержан в Нью-Йорке из-за кортежа Трампа

Третий президент был задержан в Нью-Йорке из-за кортежа лидера США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Уточняется, что американские правоохранители перекрыли проезд для южнокорейской делегации во главе с президентом Ли Чжэ Мёном.

Накануне полиция в Нью-Йорке остановила автомобиль турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана из-за кортежа Трампа.

23 сентября в похожую ситуацию попал президент Франции Эммануэль Макрон. В Нью-Йорке полиция, которая перекрыла улицы для проезда кортежа Трампа, остановила машину французского лидера. Инцидент произошел после выступления Макрона в штаб-квартире ООН. Президент Франции, заблокированный правоохранителями, позвонил главе Белого дома, но долго ждать не стал и пытался пешком добраться до французского посольства.

Ранее на Западе заявили, что иностранные лидеры перестали смеяться над Трампом.