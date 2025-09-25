На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Премьер Польши резко раскритиковал Трампа за смену позиции по Украине

Туск: за словами Трампа по Украине стоит желание сократить участие США
IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сменил позицию по Украине, так как хочет сократить участие Штатов в помощи Киеву. Об этом в соцсети X заявил премьер Польши Дональд Туск.

«Президент Трамп заявил, что Украина может, при поддержке Европейского Союза, вернуть всю свою территорию. За этим удивительным оптимизмом скрывается обещание сократить участие США», — подчеркнул он.

По мнению Туска, Трамп хочет переложить бремя окончания конфликта на Европу.

23 сентября в ходе встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Трамп заявил, что конфликт на Украине едва ли закончится скоро, потому что Россия обладает большой военной мощью.

Позднее американский лидер в своей соцсети Truth Social назвал «бесцельной борьбой» российскую военную спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы. По словам политика, Россия уже три с половиной года ведет борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю. Трамп подчеркнул, что неспособность довести вооруженный конфликт до завершения делает страну похожей на «бумажного тигра».

Ранее постпред США при ООН заявил, что Трамп «не шутит» с Россией.

