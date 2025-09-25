На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Литвы обвинил ЕС в поддержке России

Науседа обвинил ЕС в поддержке России из-за покупки ее энергоресурсов
true
true
true
close
Global Look Press

Европейский союз (ЕС) финансово поддерживает Россию, покупая энергоресурсы страны. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает Delfi.

Глава государства отметил, что ЕС продолжает покупать российские нефть и газ даже спустя 3,5 года после начала конфликта на Украине. При этом, по его словам, объединение тратит на поставки энергоносителей из РФ значительно больше, чем на поддержку Киева.

«Это означает, что Европа даже не нейтральна и, по сути, в финансовом отношении, больше на стороне России, чем Украины. Конечно, мы готовы поддерживать Украину и применяем санкции против России, но эта непоследовательность и инертность в закупках энергоносителей у России должны приводить всех в отчаяние», — сказал Науседа.

23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с лидерами стран-членов Европейского союза сокращение импорта российских энергоносителей. По словам американского лидера, страны ЕС пытаются «вести борьбу с Россией», но продолжают закупать ее энергоресурсы. Глава Белого дома назвал подобное решение позором.

Ранее на Западе объяснили, поможет ли давление Трампа на ЕС отказаться от российских энергоресурсов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами