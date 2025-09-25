Президент Литвы обвинил ЕС в поддержке России

Европейский союз (ЕС) финансово поддерживает Россию, покупая энергоресурсы страны. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, передает Delfi.

Глава государства отметил, что ЕС продолжает покупать российские нефть и газ даже спустя 3,5 года после начала конфликта на Украине. При этом, по его словам, объединение тратит на поставки энергоносителей из РФ значительно больше, чем на поддержку Киева.

«Это означает, что Европа даже не нейтральна и, по сути, в финансовом отношении, больше на стороне России, чем Украины. Конечно, мы готовы поддерживать Украину и применяем санкции против России, но эта непоследовательность и инертность в закупках энергоносителей у России должны приводить всех в отчаяние», — сказал Науседа.

23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с лидерами стран-членов Европейского союза сокращение импорта российских энергоносителей. По словам американского лидера, страны ЕС пытаются «вести борьбу с Россией», но продолжают закупать ее энергоресурсы. Глава Белого дома назвал подобное решение позором.

