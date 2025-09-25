На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Польши рассказал, что скрывается за заявлением Трампа о границах Украины

Туск обвинил Трампа в перекладывании на ЕС ответственности за события на Украине
true
true
true
close
Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп пытается переложить на Европейский союз (ЕС) ответственность за завершение украинского конфликта, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем аккаунте на платформе X.

Глава польского правительства прокомментировал высказывание хозяина Белого дома о том, что Украина при поддержке ЕС якобы сможет восстановить контроль над утраченными территориями.

«За этим удивительным оптимизмом скрывается объявление о меньшем участии США и перекладывании ответственности за окончание войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии», — написал Туск.

24 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в высказывании американского лидера о способности Украины вернуть утраченные территории «не со всем можно согласиться». В то же время он выразил уверенность, что Дональд Трамп сделал это заявление под влиянием видения украинского лидера Владимира Зеленского, с которым он провел переговоры на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее в США назвали заявление Трампа о границах Украины стратегическим шагом по активизации переговоров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами