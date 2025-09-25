Премьер Польши рассказал, что скрывается за заявлением Трампа о границах Украины

Туск обвинил Трампа в перекладывании на ЕС ответственности за события на Украине

Президент США Дональд Трамп пытается переложить на Европейский союз (ЕС) ответственность за завершение украинского конфликта, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем аккаунте на платформе X.

Глава польского правительства прокомментировал высказывание хозяина Белого дома о том, что Украина при поддержке ЕС якобы сможет восстановить контроль над утраченными территориями.

«За этим удивительным оптимизмом скрывается объявление о меньшем участии США и перекладывании ответственности за окончание войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии», — написал Туск.

24 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в высказывании американского лидера о способности Украины вернуть утраченные территории «не со всем можно согласиться». В то же время он выразил уверенность, что Дональд Трамп сделал это заявление под влиянием видения украинского лидера Владимира Зеленского, с которым он провел переговоры на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее в США назвали заявление Трампа о границах Украины стратегическим шагом по активизации переговоров.