Володин высказался об ужесточении законодательства для иноагентов

Володин: Госдума будет вынуждена ужесточать законодательство для иноагентов
Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Госдума будет вынуждена и далее ужесточать законодательство в отношении иноагентов, если они не перестанут предпринимать действия, направленные на разрушение России. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем канале в МАХ.

«Те, кто, предав нашу страну, пытается ее ослабить, разрушить, должны понимать: за свои действия они понесут ответственность по всей строгости закона», — сказал Володин на пленарном заседании.

Он отметил, что в ряде западных стран законодательство в отношении иноагентов гораздо строже российского. В пример председатель Госдумы привел США, где уголовная ответственность наступает сразу и иноагентов лишают свободы минимум на пять лет.

25 сентября депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о внесении изменений в статью об уклонении от исполнения обязанностей иностранных агентов. Теперь после однократного нарушения или в случае наличия судимости за аналогичное преступление иноагенту грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) не стал признавать вину по уголовному делу об иноагентстве.

