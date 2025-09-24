Краснова поздравили с назначением на должность главы Верховного суда России

Совет Федерации Федерального собрания РФ единогласно проголосовал за назначение Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда (ВС) России. Об этом сообщается в Telegram-канале Судов общей юрисдикции Москвы.

«Уважаемый Игорь Викторович! Поздравляем Вас с назначением на должность председателя Верховного суда Российской Федерации!» — говорится в сообщении.

В Судах общей юрисдикции Москвы отметили высочайший профессионализм Краснова, безупречную репутацию и глубокое понимание правовых основ. Ожидается, что под его руководством судебная система России получит дальнейшее развитие в интересах россиян и государства.

24 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин освободил Игоря Краснова от должности генерального прокурора в связи с назначением его на пост председателя Верховного суда РФ.

В этот же день Совет Федерации назначил Краснова главой ВС РФ. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании палаты 24 сентября. Краснов стал единственным кандидатом на место Ирины Подносовой, которой не стало в конце июля из-за болезни. Чем известен новый председатель Верховного суда — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назначил нового генерального прокурора России.