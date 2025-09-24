Зеленский на Генассамблее ООН раскритиковал талибов

Зеленский на Генассамблее без видимой причины выступил с критикой талибов

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая с трибуны Генассамблеи ООН, без видимой причины обрушился с критикой на талибов (движение внесено в список террористических организаций), заявив, что движение ввергло Афганистан «обратно в Средневековье». Трансляция выступления украинского политика велась на сайте международной организации.

Зеленский призвал не забывать о защите прав людей и прав народов в регионах, где эти права якобы находятся под угрозой. При этом о ситуации с защитой прав человека на самой Украине украинский президент не стал распространяться.

Среди прочего Зеленский призвал исполнять Устав ООН и декларацию прав человека везде.

«Но «Талибан» в Афганистане втянул всю страну обратно в Средневековье», — внезапно заявил украинский президент.

Зеленский выступил на Генассамблее ООН 24 сентября. В своей речи на английском языке украинский президент раскритиковал неспособность международного права защитить страны без «влиятельных друзей», предложил Евросоюзу помочь Молдавии финансово. По мнению Зеленского, сделать это необходимо, чтобы не «потерять» Кишинев, как Минск и Тбилиси.

Среди прочего украинский лидер рассказал, как на Украине создают подземные школы и больницы, и заявил, что «остановить» Россию дешевле, чем восстанавливать украинскую экономику после окончания конфликта.

Выступление Зеленского прошло при полупустом зале: много мест, включая первые ряды, в ходе его выступления были пустыми.

Ранее талибы отказались передать США военную базу.