В США заявили, что ни одно из предложений Трампа по Украине не является легким

CNN: Трамп перешел от одного невозможного требования к Зеленскому к другому

Президент США Дональд Трамп в очередной раз изменил мнение по украинскому конфликту и перешел от одного «невозможного требования» к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому к другому. Об этом пишет CNN.

«От него больше не требуют неприятных уступок в отношении земель, за которые Украина потеряла тысячи жизней. Вместо этого его подталкивают к невозможному возвращению земель, которые Украина не смогла вернуть летом 2023 года», — говорится в публикации.

Американский телеканал напоминает, что тогда Вооруженные силы Украины предприняли тщательно подготовленную контрнаступательную операцию, которая обернулась провалом.

По мнению CNN, ни один из предложенных Трампом вариантов не является легким решением, которое укрепило бы положение Зеленского внутри страны или оставило Украину сильной.

Оно отмечает, что президент США может развернуться хоть на 360 градусов и вернуться к тому, с чего начал в понедельник – без каких-либо результатов в инициированном ним мирном процессе.

23 сентября Трамп во время встречи с Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что украинский конфликт может продолжаться еще долго. При этом американский лидер отметил, что Украина при поддержке Европейского союза сможет вернуть всю изначальную территорию.

Позднее в своей соцсети Truth Social Трамп назвал «бесцельной борьбой» российскую военную спецоперацию на Украине и высмеял военную мощь Москвы, сравнив ее с «бумажным тигром».

Ранее в США оценили возможность отправки военных на Украину.