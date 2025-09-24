Путин поздравил центр глазных болезней имени Гельмгольца со 125-летием

Путин поздравил НМИЦ им. Гельмгольца со 125-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Национальному медицинскому исследовательскому центру глазных болезней имени Гельмгольца, которому на днях исполнилось 125 лет. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Вы по праву гордитесь основателями знаменитой Городской глазной больницы имени Алексеевых <...>. И конечно, огромным вкладом, который внесли многие поколения ваших предшественников в развитие <...> медицинской науки и клинической практики», — отметил российский лидер.

По словам Путина, за годы работы центр стал ведущим учреждением в своей сфере, разрабатывающим передовые методики и технологии лечения, а также готовящим компетентные кадры.

Он подчеркнул роль НМИЦ в поддержке участников и ветеранов СВО и пожелал дальнейших успехов в работе.

