На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил центр глазных болезней имени Гельмгольца со 125-летием

Путин поздравил НМИЦ им. Гельмгольца со 125-летним юбилеем
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Национальному медицинскому исследовательскому центру глазных болезней имени Гельмгольца, которому на днях исполнилось 125 лет. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Вы по праву гордитесь основателями знаменитой Городской глазной больницы имени Алексеевых <...>. И конечно, огромным вкладом, который внесли многие поколения ваших предшественников в развитие <...> медицинской науки и клинической практики», — отметил российский лидер.

По словам Путина, за годы работы центр стал ведущим учреждением в своей сфере, разрабатывающим передовые методики и технологии лечения, а также готовящим компетентные кадры.

Он подчеркнул роль НМИЦ в поддержке участников и ветеранов СВО и пожелал дальнейших успехов в работе.

В августе Путин поздравил с профессиональным праздником российских шахтеров. Лидер РФ пообещал, что государство в партнерстве с бизнесом сделает все для обеспечения устойчивого и долгосрочного развития угольной отрасли и поддержки коллективов угледобывающих компаний.

Ранее Путин рассказал, как решить кадровую проблему в медицине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами