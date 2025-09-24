На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова прокомментировала употребление неизвестного вещества президентом Польши

Захарова: Навроцкий вдыхает воздух свободы прямо на ГА ООН
Aleksandra Szmigiel/Reuters

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале употребление президентом Польши Каролем Навроцким неизвестного вещества прямо во время заседания Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) в Нью-Йорке.

«Пока мы летели в Нью-Йорк, западники на Генеральной Ассамблее уже «вдыхали воздух свободы», — отметила Захарова.

Накануне издание Onet писало, что Навроцкого заподозрили в употреблении снюса во время сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В сети появилось видео, на котором помощник Навроцкого передает ему небольшую коробочку. Президент Польши достает из нее что-то, после чего кладет себе в рот.

Польский депутат Роман Гертых выразил уверенность, что Навроцкий употребляет вовсе не табак, он не может продержаться без стимулятора и одного часа.

Также депутат Томаш Треля заявил, что Навроцкому «закинуть за губу важнее Польши».

В мае во время теледебатов Навроцкого заметили за странным жестом: он положил под губу вещество, предположительно никотиновый продукт.

Ранее Дональд Туск уличил Навроцкого в намерении разделить Украину.

