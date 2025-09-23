Трамп прибыл в штаб-квартиру ООН для выступления на Генассамблее

Президент США Дональд Трамп прибыл в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций (ООН) для выступления на дебатах Генеральной Ассамблеи. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно распространенному ранее графику главы Белого дома, выступление Трампа запланировано на 9:50 по местному времени (16:50 мск).

Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп в своей речи на трибуне Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН затронет вопрос завершения международных конфликтов, а также тему «возрождения мощи» Соединенных Штатов.

80-я сессия ГА ООН стартовала в Нью-Йорке 9 сентября. Неделя высокого уровня, когда приезжают главы государств и правительств, состоится с 23 по 27 сентября, а также 29 сентября. Выступление Трампа на заседании Генассамблеи ООН ожидается во вторник, 23 сентября.

По словам исполняющего обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского, ближневосточная проблематика станет центральной темой недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Дипломат отметил, что президент Украины Владимир Зеленский вместе с западными странами постараются напомнить и о восточноевропейской проблеме, которая «уже всем надоела». Полянский подчеркнул, что все видят ее решение, но понимают, что украинская сторона не заинтересована в мирном урегулировании.

Ранее США на заседании Совбеза ООН заявили о прямых переговорах РФ и Украины.