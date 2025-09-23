На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лукашенко поручил наладить отношения с Казахстаном в сфере авиации

Лукашенко: необходимо наладить отношения Минска и Астаны в авиационной сфере
Gavriil Grigorov/Sputnik/Pool/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром республики Александром Турчиным заявил о необходимости наладить взаимодействие Минска и Астаны в сфере авиации. Об этом сообщает «БелТА».

«Наши самолеты там не обслуживаются, не заправляются. Российские, точно такие, они заправляют и обслуживают, белорусские — нет. Надо выправлять ситуацию. Вот сейчас на особый контроль вопрос поставили», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что у Белоруссии всегда были хорошие отношения с Казахстаном, но «интерес надо блюсти».

В апреле президент РФ Владимир Путин рассказывал о совместной с Белоруссией работе в сфере авиастроения. Так, в ближайшем будущем Москва и Минск могут заложить новый авиазавод. Российский лидер добавил, что страны сохранили часть авиационной промышленности, но им есть над чем работать.

Ранее Лукашенко рассказал о своем отношении к советскому прошлому.

