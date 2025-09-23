На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ анонсировали заявление генсека НАТО после БПЛА в Дании и Норвегии

Guardian: Марк Рютте выступит с заявлением из-за дронов в Дании и Норвегии
true
true
true
close
Shutterstock

Генсек НАТО Марк Рютте выступит с заявлением на фоне сообщений о появлении беспилотников над аэропортами в Норвегии и Дании. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

«Примерно в течение получаса мы также должны услышать выступление генерального секретаря НАТО Марка Рютте», — говорится в сообщении издания.

На фоне появления дронов в Норвегии и Дании пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что Кремль не принимает во внимание голословные обвинения в якобы нарушении воздушного пространства других стран.

23 сентября агентство Reuters сообщало, что в Копенгагене не знают, кто стоит за БПЛА, замеченными у аэропорта.

Власти Дании приостановили работу аэропорта Копенгагена, сославшись на обнаружение нескольких беспилотных летательных аппаратов вблизи воздушной гавани.

По информации датской полиции, над территорией аэропорта были замечены от двух до четырех «крупных» дронов.

Ранее глава МИД Польши выступил с предупреждением в адрес России из-за БПЛА.

