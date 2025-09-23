На Западе заявили о проблемах в вопросе поддержки Украины

Запад сталкивается с серьезными проблемами в вопросе поддержки Украины, пишет издание Foreign Affairs (FA).

По мнению авторов публикации, речь идет о системных проблемах, ограничивающих эффективность поддержки Украины. Главной проблемой остается зависимость Украины от США, так как изменение приоритетов Вашингтона может оставить Киев без важнейшего источника военной помощи.

Отмечается, что размещение европейского контингента на Украине и новые санкции против России могут расцениваться как большие риски для европейских стран. Кроме того, среди западных аналитиков наблюдаются пессимистические настроения по поводу способности Украины продолжать боевые действия. Украина остается уязвимой из-за задержек в поставках оружия из США или стран Европы.

23 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу Fox News заявил, что Европа не сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине.

По его словам, если посмотреть на ситуацию с финансовой точки зрения, то понятно, что Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане. Страны Европы оказывают помощь Украине, но вряд ли это может продолжаться вечно, отметил турецкий лидер.

При этом политик выразил надежду на то, что поддержка Украины продолжится.

Ранее сообщалось, что Украина готовится к новой фазе конфликта, где будет меньше помощи Запада.