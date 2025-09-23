На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе заявили о проблемах в вопросе поддержки Украины

FA: Запад сталкивается с серьезными проблемами в вопросе поддержки Украины
true
true
true
close
РИА Новости

Запад сталкивается с серьезными проблемами в вопросе поддержки Украины, пишет издание Foreign Affairs (FA).

По мнению авторов публикации, речь идет о системных проблемах, ограничивающих эффективность поддержки Украины. Главной проблемой остается зависимость Украины от США, так как изменение приоритетов Вашингтона может оставить Киев без важнейшего источника военной помощи.

Отмечается, что размещение европейского контингента на Украине и новые санкции против России могут расцениваться как большие риски для европейских стран. Кроме того, среди западных аналитиков наблюдаются пессимистические настроения по поводу способности Украины продолжать боевые действия. Украина остается уязвимой из-за задержек в поставках оружия из США или стран Европы.

23 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу Fox News заявил, что Европа не сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине.

По его словам, если посмотреть на ситуацию с финансовой точки зрения, то понятно, что Украина не может конкурировать с Россией в экономическом плане. Страны Европы оказывают помощь Украине, но вряд ли это может продолжаться вечно, отметил турецкий лидер.

При этом политик выразил надежду на то, что поддержка Украины продолжится.

Ранее сообщалось, что Украина готовится к новой фазе конфликта, где будет меньше помощи Запада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами