На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США неизвестный переоделся в священника и пытался подойти к президенту Польши

Polsat News: в США лжесвященник пытался прорваться к президенту Польши в церкви
true
true
true
close
Aleksandra Szmigiel/Reuters

В католическом храме в Дойлстауне (штат Пенсильвания, США) мужчина в облачении священника попытался прорваться к президенту Польши Каролю Навроцкому. Об этом сообщает телеканал Polsat News.

По данным издания, во время мессы неизвестный в рясе вышел к алтарю, но его быстро вывели. При нем не оказалось опасных предметов, сопротивления он не оказывал.

Главный редактор польской газеты Fakt Михаил Водзиньский, присутствовавший на месте, отметил, что задержанный давно известен местной польской общине. Например, он мешал богослужениям, однако в облачении священника появился впервые.

Нарушителя задержали сотрудники службы безопасности.

Накануне Навроцкий прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и встречи с американским лидером Дональдом Трампом. По данным «Интерфакса», речь президента будет посвящена вопросам безопасности. Навроцкий представит видение Варшавы будущего международных отношений и мирового порядка.

Ранее Трамп высказался об инциденте с дронами в Польше.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами