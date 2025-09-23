В США неизвестный переоделся в священника и пытался подойти к президенту Польши

Polsat News: в США лжесвященник пытался прорваться к президенту Польши в церкви

В католическом храме в Дойлстауне (штат Пенсильвания, США) мужчина в облачении священника попытался прорваться к президенту Польши Каролю Навроцкому. Об этом сообщает телеканал Polsat News.

По данным издания, во время мессы неизвестный в рясе вышел к алтарю, но его быстро вывели. При нем не оказалось опасных предметов, сопротивления он не оказывал.

Главный редактор польской газеты Fakt Михаил Водзиньский, присутствовавший на месте, отметил, что задержанный давно известен местной польской общине. Например, он мешал богослужениям, однако в облачении священника появился впервые.

Нарушителя задержали сотрудники службы безопасности.

Накануне Навроцкий прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и встречи с американским лидером Дональдом Трампом. По данным «Интерфакса», речь президента будет посвящена вопросам безопасности. Навроцкий представит видение Варшавы будущего международных отношений и мирового порядка.

