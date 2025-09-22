На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Замглавы МВД Албании уволили за курение в неположенном месте

Глава МВД Албании уволила зама за курение в неположенном месте
Matthias Graben/imageBROKER/Global Look Press

В свой первый рабочий день новая глава МВД Албании Албана Кочиу уволила своего заместителя Анди Манилу за нарушение запрета на курение в общественном месте. Об этом сообщает Albanian daily news.

Это решение последовало после того, как 16 сентября президент Албании Байрам Бегай утвердил новый состав правительства. Парламент Албании утвердил новый состав правительства большинством голосов депутатов правящей коалиции (82 из 140).

Новое албанское правительство вступило в должность 19 сентября. Манила занимал пост заместителя министра внутренних дел с января 2021 года.

Премьер-министр Албании Эди Рама заявлял 11 сентября о планах назначить первого в мире министра искусственного интеллекта, получившего имя Diella, которая должна была отвечать за вопросы государственных закупок. Diella, представленная как виртуальная женщина в национальном албанском костюме, выступила в парламенте во время обсуждения правительственной программы, отметив, что ее задело негативное отношение оппозиции, назвавшей ее «неконституционной». Она подчеркнула, что ее цель – помогать людям, а не заменять их.

Ранее Трамп назвал Армению Албанией.

