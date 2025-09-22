Психолог заметил закономерность в отборе Трампом женщин в Белый дом

Женщины, которые работают в администрации президента США Дональда Трампа, принадлежат к одному типажу. Об этом aif.ru заявил психолог и политолог Руслан Панкратов.

«Анализ кадрового состава администрации Трампа демонстрирует визуальную однородность среди женщин, занимающих публичные позиции», — подчеркнул он.

По словам Панкратова, речь идет о пресс-секретаре Каролин Ливитт, генпрокуроре Пэм Бонди, советнике Келлианн Конвей, помощнице Алине Хаббе, начальнике аппарата Первой леди Хейли Харрисон.

Как предположил эксперт, в администрации Трамп эти женщины соответствуют «стандарту» - светлые волосы и консервативный стиль.

В сентябре издание Daily Mail писало о том, что первая леди США Мелания Трамп надела большую шляпу во время визита в Лондон ради супруга Дональда Трампа.

17 сентября Дональд Трамп и его жена Мелания прилетели в Великобританию. Супругов встретили у вертолета принц Уильям и Кейт Миддлтон. После этого их проводили на прием к королю Карлу III и королеве Камилле. Первая леди США появилась на публике в темно-сером костюме Christian Dior Haute Couture с юбкой, туфлях на каблуках и широкополой шерстяной шляпе фиолетового цвета.

Ранее жену Трампа осудили за платье на банкете с королем Карлом III.